2020-06-03T01:04:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 3 июня 2020: Ограничения снимают, а коечный фонд увеличивают

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 3 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 3 июня 2020: Ограничения снимают, а коечный фонд увеличивают.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 3 июня 2020: Ограничения снимают, а коечный фонд увеличивают.Фото: "КП" Архив
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Об очередном увеличении коечного фонда для больных с COVID-19 и об установке новых модулей спиральной компьютерной томографии СКТ) докладывал департамент здравоохранения Белгородской области. Происходит все это на фоне снятия целого ряда ограничений режима самоизоляции в регионе и стабильного увеличения не только числа заболеваний коронавирусной инфекцией, но и, увы, смертельных случаев.

В регионе развернуто 1 238 коек для лечения больных с COVID-19

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, койки для лечения больных с COVID-19 в городской больнице №2 развернуты 822 койки. В Старооскольской окружной — 164 койки, в областной инфекционной — 87, в Чернянской ЦРБ — 56 коек, в Новооскольской ЦРБ — 54 койки, в Губкинской ЦРБ — 25, в Алексеевской ЦРБ — 25, в Валуйской ЦРБ — 5.

Заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова подчеркнула, что на сегодня загруженность коечного фонда составляет менее 50 процентов, занято всего 616 коек. Но при необходимости власти региона готовы развернуть дополнительный коечный фонд на базе детской областной больницы.

Для четырех новых модулей спирально-компьютерной томографии готовят площадки

Четыре новых модуля спирально-компьютерной томографии появятся в Старооскольской окружной и областной инфекционной больницах. Их также установят в терапевтическом и хирургическом корпусах городской больницы № 2 Белгорода, сообщили в региональном правительстве. Для нового оборудования готовятся площадки, специалисты проводят работы по подключению всех необходимых коммуникаций.

Напомним, что спирально-компьютерная томография делается только по назначению врача. Бывает, что ее назначают при подозрении на пневмонию или при дыхательной недостаточности. Модули СКТ уже работают в больницах Алексеевки, Валуек, Губкина, Строителя и городской больницы №2 Белгорода. Также есть они и в частных компаниях.

Новые модули СКТ закупает одна из крупных металлургических компаний Белгородской области, а власти региона занимаются подготовкой для них помещений и оборудованием необходимыми коммуникациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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