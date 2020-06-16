В Белгороде запустили сервис доставки продуктов СберМаркет

Сервис доставки продуктов на дом и в офис СберМаркет представлен уже в 77 городах России. Теперь он начал работать и в Белгороде. А это значит, что жители нашего города уже сейчас могут заказать товары из METRO Cash&Carry по цене магазина и получить их за 2 часа в тот же день.

Новая услуга в экосистеме Сбербанка стала доступна с сентября 2019 года. В других городах сотрудники СберМаркета доставляют продукты и товары из гипермаркетов 11 федеральных и региональных ритейлеров.

В Белгороде на первом этапе доставка продуктов доступна только из METRO, однако в дальнейшем к сервису подключатся и другие ритейлеры.

- Все мы опасаемся за свое здоровье, боимся за родителей, родных и близких. И, конечно, понимаем, что сейчас лучше избежать посещения многолюдных мест, одним из которых являются магазины. Как бы мы ни боялись, а продукты нужны. Именно эту задачу берет на себя СберМаркет. Сервис поможет нашим клиентам получить необходимые им товары без всякого риска. Уже нет необходимости ехать в магазин и находиться там, все можно и нужно сделать дистанционно. СберМаркет предоставляет широкий ассортимент товаров по приемлемым ценам и их быструю доставку в удобное время, – комментирует управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев.

Оформить заказ можно на сайте или в мобильном приложении по тем же ценам, что и в магазине. Если в самом гипермаркете установлены скидки до 50% примерно на 2 тысячи товаров, то и в онлайн-сервисе вам предложат аналогичные условия.

Стоимость сборки и доставки – 98 рублей на первый заказ и 158 рублей на последующие. Выбрать можно до 30 кг продуктов, так что ограничивать себя не придется. Заказ доставят в тот же день. Можно выбрать удобный двухчасовой интервал, когда вы будете готовы принять курьера.

Сам заказ выполняется в три простых шага: указываем адрес, собираем виртуальную корзину с товарами и выбираем нужное время для доставки. При регистрации можно использовать Сбербанк ID – единым аккаунтом для безопасной авторизации. Он работает уже на 40 сервисах Сбербанка и его партнеров.

После оформления заказ попадает к сборщику. Он отбирает продукты в магазине, обращая внимание на качество и срок годности, о чем порой мы и сами забываем. Все сборщики СберМаркета гарантируют, что в корзину никогда не попадет испорченный продукт. Если же что-либо из вашего списка закончилось, сборщик позвонит клиенту и уточнит, каким аналогом заменить требуемый продукт. Покупку упаковывают в пакеты, а затем в контейнер. Скоропортящиеся и охлажденные продукты помещают в специальные термобоксы. Таким образом, мы получаем лучшее с полок магазинов, как если бы выбирали сами.