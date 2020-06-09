2020-06-09T11:36:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 9 июня 2020 года составило 2 988 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 9 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 9 июня 2020 года составило 2 988 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 9 июня 2020 года составило 2 988 человек.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области на 10.35 9 июня выявлено 2 988 заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки число новых заболеваний составило 75 случаев.

По России число заболеваний достигло 485 253 случаев, за минувшие сутки выявлено 8 595 новых заболевших. 242 397 человек выздоровело с начала пандемии, 11 709 — за минувшие сутки. 6 142 россиян умерло, 171 — за минувшие сутки.

В соседней Курской области число заболеваний составило 3 619, за прошедшие сутки выявлено 58 новых случаев. В Тамбовской области общее число заболеваний — 3 569 (65), в Воронежской — 3 285 (220), в Орловской — 3 092 (125), в Липецкой — 2 697 (60).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Белгородской области сотрудники МЧС России продезинфицировали здание суда
Помочь помогающим: Белгородский социально-реабилитационный центр примет помощь
Ленточки-триколор появились на груди белгородских спасателей
Следователи Белгорода встретились с сотрудниками скорой помощи, записавшими видеообращение
На границе с Белгородской областью участились случаи ее незаконного пересечения со стороны Украины
Пожарные Нового Оскола помогли освободить из западни кошку
В Белгородской области огонь погубил человека и бытовую технику
Донорская неделя, флешмобы и песни на балконах пройдут в Белгороде ко Дню России
Мэр Белгорода занялся стрит-артом
Капитальный ремонт идет в Новотаволжанской школе Шебекинского округа
Белгородский директор после вмешательства приставов выплатил своим работникам крупный долг по зарплате
Чиновник администрации Белгорода будет отвечать за получение взятки в крупном размере
Молодой белгородец погиб во время купания в пруду
Белгородцев ожидает 4-дневная рабочая неделя
Судебные приставы помогли белгородке вселиться в свой дом
В Белгородской области всего за несколько суток скончалось 8 тяжелобольных с COVID-19
В Губкине завершают ремонт дороги на улице Революционная
Роща "Три ратных поля России" появится в Прохоровском районе Белгородчины
Белгородские приставы взыскали 200 тысяч рублей со строительной организации
В Белгороде у Вечного огня загорелся венок
На Белгородчине боеприпасы обнаружены на огороде, возле магазина и ресторана
В Белгороде ликвидировали порыв канализационного коллектора
В Белгородской области от заражения COVID-19 скончались сразу три женщины
Белгородцы прочли поэму «Евгений Онегин» онлайн