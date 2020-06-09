Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 9 июня 2020 года составило 2 988 человек

В Белгородской области на 10.35 9 июня выявлено 2 988 заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки число новых заболеваний составило 75 случаев.

По России число заболеваний достигло 485 253 случаев, за минувшие сутки выявлено 8 595 новых заболевших. 242 397 человек выздоровело с начала пандемии, 11 709 — за минувшие сутки. 6 142 россиян умерло, 171 — за минувшие сутки.

В соседней Курской области число заболеваний составило 3 619, за прошедшие сутки выявлено 58 новых случаев. В Тамбовской области общее число заболеваний — 3 569 (65), в Воронежской — 3 285 (220), в Орловской — 3 092 (125), в Липецкой — 2 697 (60).