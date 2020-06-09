Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 9 июня 2020: Так все же на чем ездят на работу медики из «красных зон»?

В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заверили, что невозможно заразиться от врачей, которые работают с ковид-больными. А еще сказали, что белгородские врачи из «красных зон» не ездят в общественном транспорте (?!) И что даже при отсутствии доставки медработников на работу в дневные смены, заразиться от них невозможно.

Так стоит переживать по поводу возможных контактов с медработниками?

В областном правительстве рассказали, что медики, которые работают в самом тесном контакте с ковид-больными, не опасны. И переживать по поводу возможно заражения не стоит. За все время пандемии в регионе среди заболевших медработников не заболел ни один сотрудник инфекционного отделения больниц.

Такие заверения основаны на том факте, что специалисты инфекционного профиля работают с инфекционными реагентами разной степени активности. А также на том, что среди заболевших всегда меньше медиков из «красных зон», так как существует некая степени осторожности у тех, кто работает всю жизнь с инфекцией.

На брифинге в подтверждение такой теории привели тот факт, что сотрудники инфекционных отделений крайне редко заражают членов собственных семей.

Общее количество инфицированных медработников в области — свыше сотни

В Белгородской области, по словам заместителя начальника регионального департамента здравоохранения Людмилы Крыловой, единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией есть во всех медучреждениях. Общее количество инфицированных медработников превысило сотню человек. Напомним, что информация о массовых заражениях медперсонала и закрытии на карантин того или другого отделения больниц в области появляется с «завидной» регулярностью. Как правило, среди заболевших в таких массовых случаях, есть и пациенты отделений, и медики. В области зарегистрировано уже 3 смертельных случая среди медперсонала, причиной которых стало заражение COVID-19. Первой жертвой коронавирусной инфекции среди белгородских медиков 26 апреля стал врач онкологического диспансера, 23 мая умерла заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, а через несколько дней - врач-травматолог, проработавший в системе здравоохранения боле 22 лет.