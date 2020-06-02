2020-06-02T14:26:42+03:00
Общество

В Белгороде освятили часовню-ротонду Святого Великомученика Георгия Победоносца

Чин освящения состоялся У Главного управления МЧС России по Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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В год 30-летия спасательного ведомства в Белгороде на территории Главного регионального управления МЧС России состоялось освящение часовни-ротонды Святого Великомученика Георгия Победоносца. На торжественной церемонии присутствовали митрополит Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Валентина Минюкова, а также пожарные, спасатели, члены их семей и ветераны МЧС России.

Место возведения часовни-ротонды выбрано не случайно: год назад неподалеку была открыта часовня в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» - покровительницы и заступницы всех огнеборцев. Часовня-ротонда в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца станет продолжением ансамбля, воздвигаемого на территории Главного управления для духовной поддержки в борьбе с огненной стихией и оказания помощи людям. Ведь Святой Георгий – покровитель воинов, тех, кто подвергается опасности, его чтут за мужество и чудодейственную помощь в борьбе со стихийными бедствиями.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Напомним, что первый камень в строительство часовни-ротонды был заложен 8 месяцев назад. Ее возведение велось исключительно на добровольные пожертвования сотрудников Главного управления, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, выступая на открытии часовни, подчеркнул:

- Для пожарных и спасателей, ежедневно сражающихся с бедой и опасностью, спасающих жизни людей, очень важно ощущать духовную поддержку, осознавать, что Господь помогает. Здесь сотрудники МЧС и их родные смогут помолиться о здравии своих близких, друзей, коллег, вспомнить о тех, кто уже навсегда ушел за линию огня, а также обрести духовную силу для сражения с огненной стихией.

Почётные гости выразили искреннюю благодарность всем тем, кто занимался благородным делом возведения часовни, вложили в её строительство свои силы и труды.

По завершению чина освящения часовни-ротонды Святого Великомученика Победоносца Георгия митрополит Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн и начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов подписали акт передачи часовни-ротонды Русской Православной Церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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