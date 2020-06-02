Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 2 июня 2020 года составило 2 471 человек

В Белгородской области по состоянию на 10.35 2 июня, по данным сайта Стопкороновирус рф, выявлено 2 471 заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки число новых заболеваний составило 79 человек.

По России число заболевших составило 423 741 человека, выявлено 8 863 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. 186 985 человек выздоровело (11 108 за сутки). 5 037 человек умерло (182 человека за минувшие сутки).

У соседей из Курской области число заболевших составило 3 123 человек, за минувшие сутки выявлено 60 новых случаев заболевания. В Тамбовской области число заболевших — 3 110 (63), в Орловской — 2 372 (31), в Липецкой — 2 261 (67), в Воронежской — 2 234 (95).