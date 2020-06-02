Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 2 июня 2020: В «ковидном» госпитале развернуто отделение родовспоможения

Рожениц с COVID-19 отправляют в специальное отделение, которое развернуто в «ковидном» госпитале Белгорода. Два отделения — кардиологическое и неврологии — городской больницы №2 закрыли на карантин после заноса COVID-19. Болеют 6 врачей и госпитализировано 13 пациентов. Об этом — в материале «КП».

В «ковидном» госпитале действует специальное отделение родовспоможения

В Департаменте здравоохранения рассказали, как оказывают медицинскую помощь беременным в условиях распространения COVID-19. Так, при плановом родоразрешении перед госпитализацией у рожениц обязательно берут анализ на COVID-19. Если анализ отрицательный — женщину направляют в перинатальный центр и процесс родов идет в стандартном режиме.

Если же анализ показал наличие коронавирусной инфекции, — роженицу госпитализируют в «ковидный» госпиталь, где развернуто специальное отделение родовспоможения для женщин, инфицированных COVID-19. После родов ребенка кладут в отдельную палату и проводят специальное обследование. Если его анализ оказывается также положительным на COVID-19, малыша возвращают к COVID-положительной матери. И уже вместе они проходят лечение.

При получении отрицательного анализа новорожденного не возвращают к маме. Выписывают их только вместе после того, как у мамы анализ на COVID-19 будет отрицательным.

В случае экстренных родов анализ у роженицы и ребенка берут после родов. И в зависимости от их результатов действуют по одной из вышеперечисленных схем, подчеркнули в департаменте здравоохранения.

В Белгородской области родилось 8 малышей от инфицированных мам

Отметим, что на сегодняшний день в Белгородской области родилось 8 детей от матерей с положительным анализом на COVID-19. Четырех уже выписали, а еще четыре находятся под наблюдением медиков в условиях стационара.

При этом заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова, уточнила, что все роженицы не имели клинических проявлений инфекции, их болезнь протекала бессимптомно.

В Белгородской городской больнице №2 после заноса COVID-1 9закрыли на карантин два отделения

О том, что два отделения горбольницы №2 — кардиологическое и отделение неврологии — закрыты на карантин, на ежедневном брифинге рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова. Оба отделения закрылись после заноса коронавирусной инфекции пациентами. Кардиологическое отделение №2, где лечатся пациенты с хронической сердечной недостаточностью закрыто с 22 мая, отделение неврологии — с 29 мая. Новых пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, которым требуется экстренная медицинская помощь, перенаправляют в областную клиническую больницу или Яковлевскую Центральную районную больницу.

Напомним, что с 14 по 31 мая было закрыто на карантин первичное сосудистое отделение этой же больницы. С 1 июня в этом отделении возобновилась работа и оно вновь принимает пациентов с инфарктом.

В больнице за весь период инфекционных контактов COVID-19 заболели 6 врачей. Четверо медиков болеют в легкой форме и лечатся амбулаторно. Двое находятся в состоянии средней тяжести и проходят лечение в условиях «ковидного»стационара.

Госпитализированы и 13 пациентов этих трех отделений, анализы которых показали положительный результат на COVID-19. Все другие пациенты, у которых анализ показал отрицательный результат на коронавирусную инфекцию, находятся на самоизоляции дома под наблюдением медиков.