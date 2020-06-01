В Белгородском районе полицейские осматривают жилой сектор, по которому прошелся ураган

Под Белгородом 1 июня разыгралась настоящая стихия. Ураган бушевал на окраинах областного центра и в пригороде. Сильный ветер сопровождался дождем и градом.

Жители региона публикуют в социальных сетях фото и видео последствий внезапно обрушившейся стихии. Погода не заладилась с самого утра, но выглянувшее пару раз солнце вселяло надежду на то, что шторм, несмотря на предупреждения спасателей, обойдет стороной. К обеду тучи сгустились, и небо приняло грозный вид.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Стрелецком и Пушкарном с неба сыпались куски льда. На улице Новая в Белгороде вихрь повалил деревья и даже фуру. Пострадали несколько машин. Серьезно досталось поселку Северный, где крыши с домов буквально слетали.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По данным регионального управления МЧС, порывы ветра достигали 18 метров в секунду. На место происшествия в Северный выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Белгородскому району. Полицейские опрашивают местных жителей и проводят осмотр на месте разрушений в жилом массиве.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. За правопорядком в поселке следят сотрудники патрульно-постовой службы. Автоинспекторы обеспечили безопасный и беспрепятственный проезд, пока спецслужбы очищали заваленный деревьями участок дороги.