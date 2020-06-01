За выходные автоинспекторы поймали на белгородских дорогах 56 водителей подшофе.

Традиционные рейды проходили на дорогах Белгородской области с вечера пятницы и на протяжении всех выходных. Всего сотрудники ГИБДД выявили 1475 различных нарушений ПДД. Упор во время профилактических мероприятий был сделан на борьбу с пьянством за рулем. Без нетрезвых водителей не обошлось. Всего было задержано 56 человек, которые разъезжали по дорогам региона подшофе или отказались проходить медосвидетельствование, что приравнивается к пьяному вождению. Трое из них рискуют лишиться не только прав, но и свободы за повторную езду в нетрезвом виде. Напомним, для рецидивистов предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Максимальный срок, который может грозить злостному нарушителю – два года колонии.

По результатам рейдов к административной ответственности привлечены также 146 водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Последние также не остались без штрафов. За переход в неположенном месте наказали 214 человек. Еще 18 пешеходов привлекли к ответственности за неиспользование световозвращателей при движении в темное время суток по загородным трассам.

Помимо этого, полицейские выявили 97 нарушений правил перевозки детей и 31 нарушение, связанное с выездом на «встречку». За тонировку привлекли 126 водителей.