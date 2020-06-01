Сегодня свыше 122 тысяч белгородских семей получат выплату на детей от 3 до 16 лет. Общая сумма перечисленных средств по этому основанию составила 1,7 миллиардов рублей.

Заместитель управляющего ОПФР по Белгородской области Татьяна Стригунова пордчеркнула:

— На сегодняшний день мы обработали и профинансировали все, поступившие на региональный уровень, заявления. Однако имеются и отказные решения. Наиболее частыми причинами таких решений являются ошибки в реквизитах банка (БИК), отсутствие российского гражданства у заявителя либо у ребенка, неправильные реквизиты актовой записи о рождении детей или их полное отсутствие. Родителям, которым в выплате отказано по причине некорректного заполнения заявления, необходимо подать заявление повторно. В частности, если детей от 3 до 16 лет несколько, а допущена ошибка в данных только одного ребенка, заполнить заявление заново нужно именно на него.

В Фонде напомнили, что они также осущзествляют еще одну меру социальной поддержки семей в связи с пандемией. Речь идет о ежемесячной выплате в размере 5 000 рублей семьям с детьми до трех лет в течение трех месяцев (с апреля по июнь). Общая сумма перечисленных средств по этому основанию, начиная с 15 апреля, составила более 366,9 миллионов рублей.

Подать заявление на эти выплаты можно до 1 октября 2020 года. Но все же не стоит дожидаться завершения периода приема заявлений. Это необходимо для того, чтобы в случае выявления ошибок и, как следствие, вынесения отказного решения, у гражданина была возможность подать повторное корректное заявление.

Также важно помнить, что обратиться за выплатами могут не только родители детей, но и их официальные опекуны. В этих случаях заявление не может быть подано в электронном виде через портал госуслуг. Опекун должен подать его лично, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Уточнить всю необходимую информацию можно по телефон «горячей линии» ОПФР по Белгородской области 8 (4722) 30-69-67.