2020-06-01T11:30:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 1 июня 2020 года составило 2 392 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 1 июня 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 1 июня 2020 года составило 2 392 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 1 июня 2020 года составило 2 392 человека.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области по состоянию на 10.35 1 июня выявлено 2 392 заболевших коронавирусной инфекцией, за последние сутки — 82 новых случая заболевания, сообщил сайт Стопкороновирус рф.

Всего по России с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболело 414 878 человек, за последние сутки выявлено 9 035 новых заболевших. 175 877 человек выздоровело с начала пандемии в стране (3 994 человека выздоровело за сутки).

4 855 человек умерло от заражения инфекцией (162 за последние сутки).

В соседней Курской области число зараженных достигло 3 063 человек (63 заражения за последние сутки), в Тамбовской — 3 047 (64), в Орловской — 2 341 (41), в Липецкой — 2 194 (71), в Воронежской — 2 139 (111).

ИСТОЧНИК KP.RU

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