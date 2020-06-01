Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 1 июня 2020 года составило 2 392 человека

В Белгородской области по состоянию на 10.35 1 июня выявлено 2 392 заболевших коронавирусной инфекцией, за последние сутки — 82 новых случая заболевания, сообщил сайт Стопкороновирус рф.

Всего по России с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболело 414 878 человек, за последние сутки выявлено 9 035 новых заболевших. 175 877 человек выздоровело с начала пандемии в стране (3 994 человека выздоровело за сутки).

4 855 человек умерло от заражения инфекцией (162 за последние сутки).

В соседней Курской области число зараженных достигло 3 063 человек (63 заражения за последние сутки), в Тамбовской — 3 047 (64), в Орловской — 2 341 (41), в Липецкой — 2 194 (71), в Воронежской — 2 139 (111).