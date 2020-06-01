Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 1 июня 2020: От заражения COVID-19 умер 38-летний мужчина

И вот на календаре — лето. Дождливое, холодное и коронавирусное. Число зараженных в Белгородской области неуклонно растет, прибавляя к печальной статистике по 70-80 человек ежедневно. Как растет еще более печальная статистика: в регионе умер 20-й пациент, зараженный коронавирусной инфекцией. Ему было всего 38 лет. И все же кто-то задумывается об отдыхе даже в таких условиях.

Скончавшийся мужчина лечился в городской больнице №2 Белгорода

Как сообщили в правительстве области, житель Ракитянского района, 1982 года рождения проходил лечение от инфекции во второй городской больнице Белгорода. Но, увы, все усилия медиков по его спасению, оказались тщетными, пациент скончался 31 мая. Статистика умерших по области достигла 20 человек.

В больницах области на лечении от COVID-19 находится 450 пациентов

Напомним, что в больницах области от коронавирусной инфекции проходят лечения 450 пациентов, за последние сутки их число увеличилось на 22 человека. Всего же за последние сутки в регионе выявлено 87 новых случаев заболевания COVID-19. 2 148 человек изолированы после контакта с заболевшими, их число увеличилось на 73 человека за последние сутки.

К аппаратам ИВЛ подключены 18 человек, проходят лечение дома 1 017 человек, их число за последние сутки увеличилось на 34 человека. 3 754 белгородца находятся на самоизоляции дома. 12 966 человек уже выписаны с самоизоляции.

Среди муниципалитетом наибольшее число заболевших находятся в Белгороде — 477 человек. Второе место в этом «лидерстве» занимает Старооскольский городской округ — 369 заболевших.

Лето — пора отпусков и отдыха

Отдыхать летом было принято среди белгородцев, впрочем, как и среди большинства россиян, в докороновирусную эпоху. Как же нынче будут отдыхать белгородцы? Роспотребнадзор порадовал, что отдыхающим на пляжах не нужно будет носить маски. Но они будут обязаны соблюдать социальную дистанцию в условиях продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия 1». В частности, она отметила, что расстояние между отдыхающими, которые не связаны семейными отношениями, должно неуклонно соблюдаться.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре смягчили рекомендации для работы санаториев в условиях пандемии. Так, принимать на отдых будут только при наличии справки об отрицательном тесте на COVID-19. А в правительстве России рассказали, что работа туристических объектов в стране начнет восстанавливаться с 1 июня. К примеру в Сочи планируют на первом этапе открыть 34 санатория из 80. А вот в Крыму отели начнут принимать отдыхающих только с 15 июня. И то — только жителей Крыма.