Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 31 мая 2020 года составило 2 310 человек

В Белгородской области число заболевших коронавирусной инфекцией, как сообщил в 10.35 31 мая сайт Стопкороновирус рф, составляет 2 310 человек. За последние сутки оно увеличилось на 87 новых выявленных случаев заболевания.

По России число заболевших с начала пандемии составило 405 843, за последние сутки число заболевших составило 9 268 человек. Всего в стране 171 883 человека выздоровело (4 414 за сутки). С начала истории заболевания в стране от коронавирусной инфекции умело 4 693 человека (138 за последние сутки).

В Курской области число заболевших составило 3 000 (78 за последние сутки), в Тамбовской — 2 983 (67), в Орловской — 2 300 (75), в Липецкой — 2 123 (75), в Воронежской — 2 028 (82).