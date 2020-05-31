2020-05-30T23:53:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 31 мая 2020: Треть новых зараженных COVID-19 приходится на Белгород

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 31 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 31 мая 2020: Треть новых зараженных COVID-19 приходится на БелгородКоронавирус в Белгородской области, последние новости на 31 мая 2020: Треть новых зараженных COVID-19 приходится на БелгородФото: "КП" Архив
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Из 83 случаев новых заражений, которые были выявлены в Белгородской области накануне, треть пришлась на областной центр. Количество умерших неуклонно возрастает день ото дня. В Роспотребнадзоре назвали наиболее вероятный сценарий развития эпидемии коронавируса в России.

В регионе умер 19-й пациент с подтвержденным COVID-19

В департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что 19-й пациент, который умер от заражения коронавирусной инфекцией, — 68-летний житель Красногвардейского района. Он проходил лечение в окружной больнице Луки Крымского в Старом Осколе. Но, увы, спасти пациента не удалось.

В каких районах области обнаружены новые заражения коронавирусом

В Белгородской области накануне 30 мая у 83 человек выявили коронавирусную инфекцию, число заболевших в области соответственно возросло до 2 223 человек, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число выздоровевших за все время от COVID-19 составило 876 белгородцев (за сутки из медучреждений выписали 71 человека).

В регионе наибольшее количество новых заболеваний пришлось на областной центр

Из 83 новых заболевших на Белгород приходится 29 случаев. В Белгородском районе выявлено 8 заболевших, в Старооскольском горокруге — 7, в Новооскольском горокруге — 6, в Красногвардейском районе — 6, в Шебекинском гороокруге — 4, в Ракитянском районе — 4, в Прохоровском и Чернянском районах по 3 человека. В Яковлевском и Валуйском горокругах — по 2 заболевших за сутки.

Грайворонский горокруг, Губкинский горокруг, Борисовский район, Вейделевский район, Волоконовский район, Ивнянский район, Красненский район, Ровеньской район, жители других регионов — по одному заболевшщему.

Новая волна COVID-19 возможна осенью и в сочетании с другими респираторными заболеваниями

Наиболее вероятный сценарий развития эпидемии COVID-19 в России назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1». В частности, она отметила, что самым вероятным сценарием считает вторую волну в период подъема острых респираторных вирусных инфекций. И это возможно в осенний период. Проводимые расчеты говорят о том, что COVID-19 в сочетании с другими респираторными инфекциями будет давать микст-инфекцию. Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора говорила об одновременном заражении гриппом и коронавирусом. По словам Анны Поповой, человек может одновременно болеть и гриппом, и коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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