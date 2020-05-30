2020-05-30T11:33:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 30 мая 2020 года составило 2 223 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 30 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 30 мая 2020 года составило 2 223 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 30 мая 2020 года составило 2 223 человек.Фото: "КП" Архив
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30 мая число заболевших коронавирусной инфекцией в Белгородской области, по данным сайта Стопкороновирус рф на 10.35, составило 2 223 человека. За минувшие сутки в регионе выявлено 83 новых случая заболевания COVID-19.

В России на 30 мая число заболевших составляет 396 575, за минувшие сутки выявлено новых заболевших 8 952. Всего с начала пандемии в стране выздоровело 167 469, за минувшие сутки — 8 212 человек. Число умерших — 4 555, за минувшие стуки от коронавирусной инфекции скончался 181 россиянин.

В соседней Курской области число заболевших составило 2 922, за сутки выявлено 71. В Тамбовской — 2 916, выявлено 71 новый случай заболеваний. В Орловской области всего заболевших — 2 225 (выявлено 78), в Липецкой — 2 048 (выявлено 72), в Воронежской — 1 946 (выявлено 89).

ИСТОЧНИК KP.RU

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