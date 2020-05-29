2020-05-29T17:47:58+03:00
Общество

Во 2-м этапе Всероссийской Олимпиады школьников поучаствовали около 80 старшеклассников

Первый этап ввиду сложной эпидемиологической ситуации проводился в дистанционном формате
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Второй, заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети», близок к завершению. В нем приняли участие около 80 старшеклассников из регионов операционной ответственности «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье» - победители и призеры прошедшего в марте первого, отборочного этапа, а также ребята, набравшие по его итогам высокие баллы.

Первый этап проводился в дистанционном формате. Его участниками стали более 600 школьников из 20 регионов деятельности энергокомпаний. Ребятам было предложено выполнить задания по трем предметам: физике, математике и информатике.

Победителями первого этапа по сумме баллов стали пятеро белгородских школьников. Первое место среди десятиклассников заняла ученица белгородского лицея №10 Ульяна Быканова, среди девятиклассников - ученица лицея №9 г. Белгорода Екатерина Алимаскина. В число призеров попали: Евгений Дрибноход («Лицей №9 г. Белгорода»), Глеб Раков («Лицей № 10») и Никита Левошко («Лицей №9 г. Белгорода»).

Второй этап проходил в заочной форме. Ребята выполняли комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по указанным выше дисциплинам в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. Успешно решить задания смогли 58 учащихся из регионов «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье».

Окончательные итоги Олимпиады будут подведены к середине июня. Победители и призеры получат право участвовать в энергетической проектной смене ПАО «Россети» на площадке одного из всероссийских детских оздоровительных центров. Кроме того, по согласованию с вузами-партнерами в ПАО «Россети» рассмотрят возможность предоставления победителям и призерам Олимпиады дополнительных баллов в зачет индивидуальных достижений при поступлении в эти образовательные учреждения.

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится с 2018 года для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

Узнать об Олимпиаде подробнее можно на официальном сайте: http://olimpiadarosseti.ru/. А также в соответствующих разделах корпоративных сайтов «Россети Центр» - https://www.mrsk-1.ru/about/projects/olymp-rosseti-2018/, и «Россети Центр и Приволжье» - https://mrsk-cp.ru/press/special_projects/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-gruppy-kompaniy-rosseti/

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