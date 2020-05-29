2020-05-29T17:43:11+03:00
Общество

В Алексеевке осудили пенсионера, открывшего с крыши дома стрельбу по полицейским

Он получил пять лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фигурантом уголовного дела стал 64-летний житель области.Фигурантом уголовного дела стал 64-летний житель области.Фото: "КП" Архив
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Напомним, происшествие случилось 11 сентября 2019 года в городе Алексеевка. Фигурантом уголовного дела стал 64-летний местный житель.

По данным правоохранителей, во время застолья пенсионер повздорил с 45-летним соседом и в пылу гнева пообещал ему отплатить. Месть не заставила себя долго ждать. Ночью под двором 45-летнего мужчины полыхнул принадлежащий его жене автомобиль «Додж Стратус». Догадавшись чьих это рук дело, хозяин дома потушил машину и вызвал полицию.

Прибывшие оперативники направились к дому предполагаемого поджигателя, куда вели оставленные на тротуаре следы бензина. За всем происходящим пенсионер наблюдал, засев на крыше дома с пневматической винтовкой «Байкал-МР-512 4,5 мм» и запасом из пятидесяти пуль. Увидев приближающихся сотрудников полиции, пожилой мужчина открыл по ним стрельбу. По данным регионального Следкома, в результате двое правоохранителей получили ранения.

- В момент, когда мужчина перезаряжал оружие, сотрудники полиции поднялись на крышу и задержали его, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Перед судом пенсионер предстал с двумя статьями. Его обвинили в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества и применении к представителям власти насилия, опасного для жизни и здоровья. Как сообщили в прокуратуре области, по совокупности преступлений мужчина получил пять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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