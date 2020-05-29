2020-05-29T15:50:27+03:00
Общество

Энергетики напоминают белгородцам о правилах электробезопасности накануне летних каникул

По статистике, число случаев травматизма среди детей и подростков во время каникул значительно возрастает
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Накануне летних каникул сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» напоминают родителям и учителям о важности соблюдения детьми правил поведения вблизи энергообъектов. Главные причины трагических происшествий – баловство и незнание правил электробезопасности.

Отпуская ребенка на прогулку, напомните ему о следующем:

1. Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов. Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, использовать рядом с электрооборудованием монопод для селфи. Велик риск не рассчитать его длину и попасть под высокое напряжение - электричество может поразить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом. Поднимая монопод, охотник за лайками сокращает расстояние до токопроводящих элементов электросети и может получить травму, не совместимую с жизнью.

2. Расскажите ребенку об опасности запуска радиоуправляемых игрушек, пиротехники, змеев, воздушных шаров под ЛЭП. Неосторожные действия в охранной зоне линий и подстанций могут привести к электротравме.

3. Детям опасно играть вблизи трансформаторных подстанций, еще опаснее — проникать внутрь! Оборудование находится под очень высоким напряжением.

4. Нельзя касаться железобетонных опор ЛЭП, так как в случае технической неисправности объект может находиться под напряжением.

5. Категорически запрещено удить рыбу в охранной зоне линии электропередачи. Расстояние от земли до проводов составляет 6-7 метров, а длина удочки достигает 7 метров. Минимально допустимое расстояние до ЛЭП - 1 метр (для ВЛ-110 кВ), поэтому ловить рыбу под ЛЭП смертельно опасно. На водоёме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку. Во время смены места рыбной ловли во избежание случайного прикосновения к проводам ЛЭП необходимо передвигаться, предварительно сложив удилище.

6. Запомните сами и расскажите детям: подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров опасно для жизни. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом.

7. Нельзя взбираться на кровлю гаражей с открытой электропроводкой, проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные электрощиты в зданиях.

8. Запрещено делать граффити на энергообъектах, ломать или закрашивать предупреждающие об опасности знаки! Если знаков не будет видно, кто-то может не понять, что объект находится под напряжением, и попасть под действие электрического тока. В процессе рисования подросток может случайно дотронуться до токоведущей части энергообъекта или приблизиться на недопустимое расстояние к ней и погибнуть, кроме того, спровоцирует возникновение электрической дуги распыляемая аэрозольная краска, попавшая на токоведущую часть, что смертельно опасно.

9. Об опасности поражения электрическим током предупреждают закрепленные на электроустановках знаки или плакаты. Обращайте внимание на предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!». Это не простые слова, а предупреждение о реальной угрозе.

10. При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону прямой линии «Россети Центр» 8-800-50-50-115 (короткий номер 13-50) или по номеру 112.

Будьте бдительны и осторожны, не подвергайте свою жизнь и жизнь своих детей опасности!

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