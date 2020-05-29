2020-05-29T11:22:28+03:00
Общество

Контакт-центр «Ростелекома» расскажет, как сдать тест на коронавирус

Сейчас компания проводит около 3 000 анализов в день, через месяц количество тестов планируется увеличить до 10 000
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«Ростелеком Контакт-центр» проконсультирует желающих сдать тест на коронавирус.«Ростелеком Контакт-центр» проконсультирует желающих сдать тест на коронавирус.
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Специалисты «Ростелеком Контакт-центр» организовали и обслуживают горячую линию одной из крупнейших в стране сети медицинских лабораторий — KDL, которая 27 мая запустила тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19.

Пройти тестирование можно в лабораториях KDL в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Новосибирске, Ростове и других городах России. Сдать анализ можно двумя способами: вызвать лабораторную службу на дом или прийти в медицинский офис компании.

«Ростелеком Контакт-центр» проконсультирует желающих сдать тест на коронавирус. Линия поддержки клиентов организована на площадке компании в Чебоксарах. Сейчас в рамках сотрудничества с KDL операторы «Ростелеком Контакт-центра» в среднем ежемесячно обрабатывают около 100 тыс. входящих обращений клиентов. Учитывая текущую ситуацию, мощности подразделения готовы к увеличению нагрузки. Операторы на линии ответят на вопросы по проведению этого исследования и дадут персональные рекомендации, расскажут, сколько стоит анализ и как долго ждать результатов, где и как проходит прием биоматериала, какой метод используется для определения антител к вирусу и другие детали.

Сотрудники «Ростелеком Контакт-центра», задействованные в проекте, прошли специальное обучение. Операторы линии получили всю информацию о новом исследовании и сценариях общения с клиентами. Также специалисты компании раз в полгода будут проходить тренинги по медицинской тематике и знакомиться с новыми продуктами в области лабораторных исследований.

- Вместе с нашими партнерами мы разработали тренинг по повышению лояльности клиентов, который учитывает специфику сферы медицинских тестов. Это касается условий и возможности их проведения, интерпретации результатов и других нюансов. В рамках этого проекта для работы на линии отобраны самые компетентные специалисты с большим опытом подобных консультаций. Мы сотрудничаем с компанией KDL с осени 2016 года и то, что партнеры выбирают нас для реализации значимых проектов, служит подтверждением высокого качества предоставляемых услуг, — отметила генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот.

Консультация и запись на тестирование займет не более двух минут. Если клиент выбирает опцию проведения анализов на дому, оператор на линии формирует подробную анкету и оформляет заказ. Время обработки таких заявок — менее четырех минут.

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