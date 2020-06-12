Белгородские росгвардейцы торжественно открыли мемориальную доску памяти сотрудника СОБР Алексея Михайлова

В поселке Ивня Белгородской области увековечили память офицера специального отряда быстрого реагирования капитана милиции Алексея Михайлова. Мемориальная доска в память о герое появилась на фасаде дома, в котором он родился и в котором сейчас проживает его мать - Мария Тихоновна. Инициатива увековечивания памяти земляка пренадлежит председателю ТОС «Возрождение» Курасовского сельского поселения, заведующей Курасовской модельной сельской библиотекой тятьяне Медведевой. Именно она разработала проект «Курасовская тропа», предусматривающий организацию работы по увековечиванию памяти земляков, погибших при защите рубежей нашей Родины и исторического прошлого Курасовского сельского поселения. В торжествах приняли участие белгородские росгвардейцы.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Почтить память павшего боевого товарища прибыли заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко, офицеры и ветераны СОБР Росгвардии, председатель Белгородского городского отделения ВООВ «Боевое братство» Владимир Коротких. В составе делегации также присутствовали член Союза писателей России Сергей Бережной и военный журналист, полковник запаса Геннадий Алехин. Они планируют выпустить книгу о доблести сотрудников белгородских спецподразделений, выполнявших свой служебный долг на территории Северо-Кавказского региона.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено врио командира СОБР Управления Росгвардии по Белгородской области подполковнику Алексею З. и главе администрации Курасовского сельского поселения Сергею Еремину.

Офицеры Росгвардии вместе с представителями делегации возложили цветы к могиле боевого товарища и почтили память минутой молчания.

Напомним, капитан милиции Алексей Михайлов принял участие более чем в 80 спецоперациях по задержанию активных членов незаконных вооруженных формирований. Утром 7 марта 2003 года группа СОБР под командованием Алексея Михайлова выдвинулась для проведения разведки местности в районе населенного пункта Кади-Юрт. Не доехав несколько километров до села, группа попала в засаду боевиков, заняла боевую позицию и вступила в бой. Получив множество ранений, Алексей не покинул товарищей и не вышел из боя, оставаясь до конца верным своему долгу. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Алексей Михайлов был награжден орденом Мужества (посмертно).