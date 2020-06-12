2020-06-12T00:39:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 июня 2020: Больным COVID-19 выдадут бесплатные лекарства

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 12 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 июня 2020: Власти региона считают, что бесплатные лекарства снизят нагрузку на бюджеты граждан.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 июня 2020: Власти региона считают, что бесплатные лекарства снизят нагрузку на бюджеты граждан.
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В области на 11 июня выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19. Скончался еще один пациент. С 15 июня лечащихся дома белгородцев от коронавирусной инфекции обеспечат бесплатными лекарствами. Об этом — в материале «КП».

Статистика беспристрастна: 3 137 заболевших и 35 умерших

В Белгородской области, начиная с 10 мая, идет стабильно высокий рост числа заболевших. А в последние несколько дней — и умерших от COVID-19. Так, по ситуации с коронавирусной инфекцией по состоянию на 14:00 11 июня в области зарегистрировано 3 127 заболевших (76 за сутки), госпитализировано 517 человек, находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ 18, по контакту с заболевшими изолировано 2 728 человек, сняты с самоизоляции 15 941, умерших — 35 человек.

35-й пациент, который скончался от заражения коронавирусом в Белгородской области, проходил лечение в Белгородской городской больнице №2. Умерший — 71-летний житель областного центра, сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области.

С 15 июня белгородцев, которые проходят лечение дома от COVID-19, обеспечат бесплатными лекарствами

Около 10 миллионов рублей потребуется на закупку препаратов, которые власти города намерены бесплатно предоставить тем белгородцам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции дома. Об этом на ежедневном брифинге заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева. Она также подчеркнула, что этих средств должно хватить на закупку препаратов, как для уже заболевших коронавирусом, так и для лечения пациентов в течение всего лета.

Доставку медикаментов заболевшим организуют поликлиники по аналогии с действующей системой доставки лекарств льготникам. В регионе их доставляют семейные врачи, фельдшеры и волонтеры-медики.

Наталия Зубарева считает:

- Это однозначно снизит нагрузку на бюджеты граждан – это раз. Во вторых, количество пациентов, у которых есть риск попасть в больницу, объективно снижается вдвое, потому что есть и рекомендации врача, и все необходимые лекарственные препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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