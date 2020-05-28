2020-05-28T13:11:59+03:00
Общество

«Ростелеком» и «Национальные телематические системы» будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы

Совместное предприятие будет работать под брендом «Ростелематика»
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СП планирует разрабатывать комплексные решения для управления общественным транспортом и умными остановками.СП планирует разрабатывать комплексные решения для управления общественным транспортом и умными остановками.
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«Ростелеком» и «Национальные телематические системы» (НТС) создают совместное предприятие (СП) для развития интеллектуальных транспортных систем в России. СП займется разработкой и продвижением комплексных решений для государства, регионов и муниципалитетов в рамках реализации национальных и ведомственных проектов «Цифровая экономика Российской Федерации», «Цифровой регион», «Умный город», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Ростелеком» и НТС объединят в СП свои экспертизу, компетенции и практический опыт реализации проектов создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Ключевыми направлениями деятельности станут создание автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, платных парковочных пространств, автоматических систем весогабаритного контроля, систем управления трафиком, динамического оповещения, метеомониторинга и мониторинга состояния дорог. Кроме того, СП планирует разрабатывать комплексные решения для управления общественным транспортом и умными остановками.

- Интеллектуальная транспортная система — это одна из важнейших составляющих цифровых регионов и умных городов, эффективный инструмент управления транспортным комплексом территории. Единая цифровая платформа, которая включает функциональные модули, обеспечивает прозрачность процессов и позволяет принимать эффективные управленческие решения. Это даст возможность не только оптимизировать транспортные потоки, контролировать сохранность дорожного покрытия, но и в буквальном смысле спасать жизни и здоровье людей, а также сокращать время в пути, влиять на улучшение экологической обстановки. Объединение усилий с НТС позволит нам ускорить внедрение новых цифровых решений, а благодаря широкому представительству “Ростелекома” в регионах, проекты можно реализовывать оперативно и профессионально в любом населенном пункте страны, — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

- ИТС в ближайшие годы будут одним из ключевых направлений развития транспортной инфраструктуры мегаполисов и агломераций. Ожидается, что интеллектуализация магистралей поможет значительно снизить количество ДТП, на 20–30% уменьшит время ожидания на светофорах и на 25% сократит общее время в пути. При этом дороги — стратегически важный актив государства, критическая инфраструктура страны. В разработках мы используем собственные ноу-хау и свободно распространяемое ПО, что делает наши решения технологически независимыми. Разработанная нами платформа ИТС готова к внедрению как на городских дорогах, так и на магистральных трассах. Совместно с “Ростелекомом”, который работает практически во всех населенных пунктах страны, мы значительно быстрее построим новую интеллектуальную транспортную инфраструктуру, что позитивно повлияет на экономический рост и развитие регионов, — подчеркнул глава концерна «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин.

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