2020-05-28T13:26:29+03:00
Общество

В Белгородской области задержаны «борцы» с продажей спиртного детям

Активистов подозревают в вымогательстве и мошенничестве
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Полиция сообщила о задержании четверых мужчин, которые, по версии следствия, занимались незаконной деятельность под видом борьбы с продажей спиртного подросткам. Это жители Московской, Саратовской и Белгородской областей.

По предварительным данным, злоумышленники с привлечением несовершеннолетних приобретали в магазинах алкоголь. Как утверждают некоторые из продавцов, если покупатели и были подростками, то выглядели они явно старше своего возраста. Сразу после покупки горячительного напитка на пороге появлялись старшие товарищи.

- Представляясь членами общественной организации, они вынуждали работников торговли отдать им различные суммы денег, чтобы избежать более серьезных штрафных санкций, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

Если продавцы и предприниматели отказывались от сделки, «проверяющие» грозились вызвать полицию. Неладное заподозрила сотрудница одной из торговых точек. О навестивших ее общественниках она сообщила участковому. Правоохранители выяснили, что парни передвигаются на такси с номерами другого региона. Инспекторы ДПС во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержали машину в районе поселка Разумное.

- У пассажиров изъяты удостоверения общественной организации, подлинность которых устанавливается, а также обложки для удостоверений с названиями различных правоохранительных ведомств, - добавили в полиции.

Предварительно установлено, что гастролеры посетили в регионе больше десяти торговых точек, заработав порядка ста тысяч рублей. Полицейские не исключают, что они успели поколесить и по другим областям. На период следствия двое из них заключены под стражу, один находится под подпиской, еще одному избрали меру пресечения в виде залога. Парням инкриминируют вымогательство и мошенничество. Если их вину докажут, им грозит до семи лет лишения свободы. Работников торговли, пострадавших от действий злоумышленников, просят обращаться в полицию.

В Белгородской области задержаны мужчины, осуществлявшие незаконную деятельность под предлогом борьбы с продажей алкоголя.Представляясь членами общественной организации, злоумышленники вынуждали работников торговли отдать им определённую сумму, чтобы избежать штрафных санкций. Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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