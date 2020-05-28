В Белгородской области задержаны «борцы» с продажей спиртного детям

Полиция сообщила о задержании четверых мужчин, которые, по версии следствия, занимались незаконной деятельность под видом борьбы с продажей спиртного подросткам. Это жители Московской, Саратовской и Белгородской областей.

По предварительным данным, злоумышленники с привлечением несовершеннолетних приобретали в магазинах алкоголь. Как утверждают некоторые из продавцов, если покупатели и были подростками, то выглядели они явно старше своего возраста. Сразу после покупки горячительного напитка на пороге появлялись старшие товарищи.

- Представляясь членами общественной организации, они вынуждали работников торговли отдать им различные суммы денег, чтобы избежать более серьезных штрафных санкций, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

Если продавцы и предприниматели отказывались от сделки, «проверяющие» грозились вызвать полицию. Неладное заподозрила сотрудница одной из торговых точек. О навестивших ее общественниках она сообщила участковому. Правоохранители выяснили, что парни передвигаются на такси с номерами другого региона. Инспекторы ДПС во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержали машину в районе поселка Разумное.

- У пассажиров изъяты удостоверения общественной организации, подлинность которых устанавливается, а также обложки для удостоверений с названиями различных правоохранительных ведомств, - добавили в полиции.

Предварительно установлено, что гастролеры посетили в регионе больше десяти торговых точек, заработав порядка ста тысяч рублей. Полицейские не исключают, что они успели поколесить и по другим областям. На период следствия двое из них заключены под стражу, один находится под подпиской, еще одному избрали меру пресечения в виде залога. Парням инкриминируют вымогательство и мошенничество. Если их вину докажут, им грозит до семи лет лишения свободы. Работников торговли, пострадавших от действий злоумышленников, просят обращаться в полицию.