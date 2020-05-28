Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 28 мая 2020 года составило 2 059 человек

По состоянию на 10.35 28 мая, как сообщил сайт Стопкороновирус рф, в Белгородской области число заболевших составило 2 059, за минувшие сутки выявлено 79 новых заболеваний коронавирусной инфекцией.

По России на 28 мая число заболевших с начала пандемии составило 379 051 человек, за минувшие сутки выявлен 8 371 новый заболевший. 150 993 человека выздоровело (8 785 за минувшие сутки). С начала пандемии в стране умерло 4 142 (174 - за минувшие сутки).

В соседней Курской области число заболевших составило 2 787 (за минувшие сутки выявлено 68 новых заболеваний). В Тамбовской области число заболевших — 2 772 (73 за минувшие сутки), в Орловской — 2 082 (59), в Липецкой — 1 906 (70), в Воронежской — 1 753 (110).