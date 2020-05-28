Белгородский коллектор заплатит судебный штраф за оскорбления и угрозы в адрес заемщика

Заключение договора о микрозайме в размере 15 тысяч рублей обернулось для жителя Белгорода тяжелым депрессивным состоянием. Это состояние квалифицируется, как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Причиной такого состояния стала настоящая травля заемщика со стороны коллектора, который устроил настоящую травлю своего клиента, угрожая не только ему, но и его семье. Суд признал вину коллектора и назначил ему судебный штраф.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления, собранные доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайства следователя о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 40-летнему жителю Белгородского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Во время следствия и суда было установлено, что в декабре 2018 года житель области заключил договор микрозайма с одной из микрокредитных компаний на сумму 15 тысяч рублей. Но вв установленный срок взятые на себя обязательства по погашению микрозайма не выполнил. С начала марта 2019 года обвиняемый, являющийся специалистом службы экономической безопасности организации, стал звонить и отправлять СМС-сообщения угрожающего характера заемщику. Он угрожал расправой с ним и членами его семьи, оскорблял своего клиента нецензурной бранью. Эти действия привели к развитию у заемщика тяжелого депрессивного состояния без психотических симптомов, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и загладил причиненный преступлением вред. Суд назначил обвиняемому наказание в виде выплаты судебного штрафа в размере 60 тысяч рублей.