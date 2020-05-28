2020-05-28T13:05:23+03:00
Общество

28 мая белгородские пограничники отмечают профессиональный праздник

Ветеранов и боевых товарищей поздравил руководитель Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Дмитрий Прокопов
Ирина ТАРАСОВА
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28 мая белгородские пограничники отмечают профессиональный праздник.28 мая белгородские пограничники отмечают профессиональный праздник.
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С Днем пограничника, который отмечают сегодня, 28 мая, товарищей по работе поздравил начальник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Дмитрий Прокопов. Обращаясь к ветеранам и боевым друзьям, он сказал:

Уважаемые ветераны, боевые друзья! От имени руководства Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям сердечно поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником – Днем пограничника!

Дмитрий Прокопов. Фото пресс-службы Пограничного управления.

Дмитрий Прокопов. Фото пресс-службы Пограничного управления.

История пограничных войск России – это летопись самоотверженного служения своему народу. Защитники границы с глубокой древности, во все времена проявляли мужество и отвагу, с честью выполняли свой долг перед Родиной. И сегодня пограничники достойно продолжают славные традиции предшествовавших поколений.

Быть пограничником всегда было почетно. Эта профессия требует решительности, воли, отваги, бескомпромиссности, справедливости и чести. Подчас с риском для жизни сотрудники пограничных органов выполняют оперативно-служебные задачи по противодействию трансграничной преступности. Многие наши товарищи вписали свои имена в историю России, отдав жизни ради мира и спокойствия граждан.

Особую благодарность выражаю ветеранам-пограничникам, отдавшим много сил и энергии служению Родине, укреплению ее государственной границы. Здоровья, бодрости и оптимизма вам, дорогие ветераны, дальнейших свершений в благородном деле по воспитанию молодого поколения на традициях верного служения Отчизне.

В день 28 мая искренне желаю всем, чья судьба неразрывно связана с обеспечением безопасности государства и охраной его границ, кто дорожит делом всей своей жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения вам и вашим близким, успехов в нелегком, но почетном деле,

- служения Отечеству!

ИСТОЧНИК KP.RU

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