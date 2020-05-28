Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 28 мая 2020: Медработники ездят на работу общественным транспортом

Число зараженных COVID-19 в Белгородской области приблизилось к двум тысячам. Интересны и другие цифры: неуклонно растет число изолированных по контакту с заболевшими, эта цифра также приблизилась к двум тысячам. Увы, есть рост по числу тех, кто дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. При этом в области никак не решался вопрос доставки на работу и с работу медиков, в том числе с тех, кто работает с инфицированными больными. Пока принято решение сделать для них льготный проездной.

Еще двоих пациентов подключили к аппаратам ИВЛ

Еще двух больных коронавирусом белгородцев подключили к аппарату ИВЛ. В Белгородском регионе на 27 мая было подтверждено 1 980 случаев заболевания коронавирусом, за предыдущие сутки на территории области выявили еще 79 человек с COVID-19.

Госпитализировано 385 челолвек, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16, за сутки еще 2-м белгородцам потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. На самоизоляции в обсерваторе находится 20 человек. Число выздоровевших увеличилось на 41 и составило 656 человек. На самоизоляции находится 3 871 человек, изолировано по контакту с заболевшими 1 913 белгородцев. Сняты с самоизоляции 11 750.

Для белгородских медиков ввели льготный проездной

Для белгородских медиков власти Белгородской области ввели бесплатный проезд в общественном транспорте. Работает эта схема по принципу льготного проездного билета: ежедневно на банковскую карту сотрудника медучреждения начисляется по четыре поездки. Это позволяет медикам бесплатно доехать до работы и обратно. Правительство области на реализацию проекта выделено более 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

О том, что технология льготный проездных удобна и эффективна, рассказал начальник регионального департамента цифрового развития Евгений Мирошников. Он заметил, что почти год этой возможностью пользуются льготники областного центра и региона, а с сентября к ним присоединятся студенты.

Подчеркнем, что тех медиков, которые работают с инфицированными больными в городской больнице №2 Белгорода, на работу возят только в ночные смены. В другое время они добираются на работу, как и все горожане, самостоятельно.