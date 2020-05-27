В Белгородской области энергетики завершают первый этап создания активно-адаптивной сети

В районе смонтирована система дистанционного управления сетью 0,4-10 кВ с возможностью непрерывного отслеживания параметров процесса передачи и потребления электроэнергии. К июлю систему планируется ввести в эксплуатацию.

В рамках проекта на 17 протяженных воздушных линиях 6-10 кВ установлено 22 реклоузера, 20 разъединителей с моторными приводами и 21 индикатор коротких замыканий. Современное оборудование смонтировано в 11 населенных пунктах района с численностью населения порядка 17 тысяч человек.

Интеллектуальные коммутационные аппараты без участия оперативного персонала смогут находить и выделять поврежденный участок сети, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. Благодаря этому значительно повысится надежность и качество электроснабжения более 30 социальных объектов, в числе которых школы, детские сады, котельные, ФАПы, а также пяти крупных объектов агропромышленного комплекса района общей потребляемой мощность более 10 МВт. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Помимо внедрения элементов распределенной автоматизации, в Яковлевском РЭС продолжается установка на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ комплексной системы энергомониторинга с устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ, и оборудованием контроля доступа в трансформаторные подстанции. Все отходящие линии планируется оснастить интеллектуальными приборами учета с возможностью дистанционного снятия показаний по отпуску и потреблению электроэнергии, после чего в районе не останется очагов сверхнормативных потерь.

На сегодняшний день автоматическое балансирование уже ведется на 130 трансформаторных подстанциях 6-10 кВ и уже показало свою эффективность. Персонал РЭС пристально контролирует участки сети с возникшими отклонениями от нормального электропотребления, что позволило значительно снизить уровень потерь электроэнергии. К концу года энергомониторинг будет осуществляться по всем 720 трансформаторным подстанциям, расположенным на территории Яковлевского района. Энергетики будут обладать полноценной информацией о времени, месте, причине пропадания напряжения на линии и смогут оперативно реагировать на ситуацию.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Яковлевский РЭС входит в число пяти «пилотных» площадок, на базе которых «Россети Центр Белгородэнерго» создает цифровые районы электрических сетей. В проект интегрированы мероприятия по 100-процентному оборудованию автопарка системой ГЛОНАСС, установке высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь, модернизации наружного освещения и ряд других.

- Цифровая трансформация электросетевого комплекса Яковлевского РЭС позволит значительно снизить уровень потерь электроэнергии в сетях, повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения подачи электроэнергии жителям района, - отметил генеральный директор «Россети Центр»- управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.