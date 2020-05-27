Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 27 мая 2020 года составило 1 980 человек

По данным сайта Стопкороновирус рф, на 10.35 27 мая число заболевших коронавирусной инфекцией в Белгородской области составило 1 980 человек, за минувшие сутки выявлено 79 новых случаев заболевания.

В соседней Курской области количество заболевших составило 2 719, в Тамбовской области — 2 699 человек. В Орловской области количество заболевших — 2 023, в Липецкой — 1 836, в Воронежской — 1 643.

По России за минувшие сутки выявлено 8 338 заболевших, всего — 370 680 человек. 11 079 человек выздоровело (всего 142 208), умерло за сутки 161 человек (всего с начала пандемии 3 968).