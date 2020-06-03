В Белгороде парад Победы отменили

Как рассказала во время брифинга 3 июня главный санитарный врач Белгородской области Елена Оглезнева, военный парад в честь 75-летия Великой Победы 24 июня не состоится. Причина отмены торжественных мероприятий — неблагополучная эпидемическая ситуация в регионе. Правда, главный санврач области допустила, что это решение еще может быть пересмотрено. Но списки городов, где пройдет парад, уже сформированы.

Елена Оглезнева, в частности, отметила:

- Главный критерий — соответствие эпидемиологической ситуации. Пока не могу сказать, честно говоря, изменится ли ситуация. Пока в списке 24 города, и город Белгород точно туда не попадает.

Напомним, что со состоянию на 3 июня в регионе выявили 2 548 носителей коронавируса, госпитализировано 475 белгородцев. Состояние 17 пациентов тяжелое, они подключены к аппарату ИВЛ.