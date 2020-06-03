2020-06-03T15:36:06+03:00
Общество

В Белгороде парад Победы отменили

Причиной отмены парада Победы стала неблагополучная эпидемическая ситуация
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде парад Победы отменили.В Белгороде парад Победы отменили.Фото: "КП" Архив
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Как рассказала во время брифинга 3 июня главный санитарный врач Белгородской области Елена Оглезнева, военный парад в честь 75-летия Великой Победы 24 июня не состоится. Причина отмены торжественных мероприятий — неблагополучная эпидемическая ситуация в регионе. Правда, главный санврач области допустила, что это решение еще может быть пересмотрено. Но списки городов, где пройдет парад, уже сформированы.

Елена Оглезнева, в частности, отметила:

- Главный критерий — соответствие эпидемиологической ситуации. Пока не могу сказать, честно говоря, изменится ли ситуация. Пока в списке 24 города, и город Белгород точно туда не попадает.

Напомним, что со состоянию на 3 июня в регионе выявили 2 548 носителей коронавируса, госпитализировано 475 белгородцев. Состояние 17 пациентов тяжелое, они подключены к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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