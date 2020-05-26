2020-05-26T17:53:37+03:00
Происшествия

В Белгородской области в ДТП пострадали двое детей в возрасте четырех и девяти лет

Автоинспекторы призывают водителей быть внимательнее за рулем, а родителей усилить контроль за детьми
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В понедельник, 25 мая, в Белгородской области произошло сразу два ДТП с участием детей. В Старом Осколе около 12 часов 50 минут на проспекте Молодежный 26-летний водитель «Лады», по предварительным данным, наехал на четырехлетнюю девочку, которая вместе с мамой пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ребенка с травмами доставили в больницу.

Вторая авария произошла в селе Головино Белгородского района около семи часов вечера. По предварительным данным, девятилетний велосипедист на нерегулируемом перекрестке не пропустил приближавшийся справа «Рено Логан», за рулем которого был 73-летний мужчина. Подросток получил травмы. Для оказания медицинской помощи мальчика доставили в больницу.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее за рулем, а родителей усилить контроль за детьми. За четыре месяца в Белгородской области зарегистрировано 29 ДПТ с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Один ребенок погиб и 29 пострадали. Только в пяти случаях автоаварии произошли по вине детей.

В период летних каникул количество происшествий с юными участниками дорожного движения может увеличиться. Сотрудниками полиции предпринимаются меры, чтобы не допустить роста таких ДТП. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, каникулы» автоинспекторы проведут дистанционные занятия с детьми, запланированы также рейдовые мероприятия, в том числе по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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