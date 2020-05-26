Колумбийка Наталия Джордан: на одной волне с Белгородом

Наталия осваивает профессию журналиста. Признается, что мысль получить ее в нашей стране возникла после мероприятия, где школьников знакомили с зарубежными вузами.

Конечно, и в Колумбии был университет, куда девушка мечтала попасть. Но в нём цена обучения за 1 семестр в пересчете составляет около 500 000 рублей. У Наталии есть только мама, поэтому финансовый вопрос стоял ребром.

В качестве вариантов рассматривались Франция, Канада и Россия. Как признается студентка, насыщенная история, рассказы о знаменитой широкой русской душе и силе духа и, конечно, наполнение российских образовательных программ, склонили чашу весов в пользу последней.

Итак, а теперь вниманию читателей - немного впечатлений от первого лица…

О чистоте и литературе

Изначально я планировала учиться в Москве, ведь это – столица. Но директор моей школы рассказал мне про Белгород, про то, что в БелГУ есть хороший подготовительный факультет, куда приезжают многие наши соотечественники.

Вначале у меня было много свободного времени. Я проводила его в прогулках по Белгороду, его красивым паркам, знаковым местам. Знакомилась с моим новым домом. Мой родной город – Богота, крупнейший город Колумбии. Белгород, конечно же, намного меньше, отчего и спокойнее. Мне это очень нравится. Кроме того, я сразу же заметила, насколько чисто на улицах - у нас такого нет, люди безответственно относятся к сохранению порядка за пределами своего дома.

Ещё меня поразило, насколько образованными и читающими оказались русские люди. В Колумбии нет такого стремления получить высшее образование, как здесь. И у вас такое литературное достояние! На первых лекциях я чувствовала себя откровенно глупо, ведь я даже не читала Пушкина. Сейчас я активно знакомлюсь с русской классикой.

Наталия признается: ее поражает чистота и красота Белгорода.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

О стереотипах

Мои друзья и семья считали, что в основном в России живут коммунисты, что здесь всё ещё присутствует ощутимый дефицит товаров, как в СССР.

Еще большинство колумбийцев считают, что русские люди всегда хмурые, сердитые и никогда не улыбаются. На самом деле, русские оказались очень эмоциональными и дружелюбными.

О доброте

Я прилетела в Россию, совсем не зная языка. Мне были знакомы только «привет» и «спасибо». И когда я с двумя большими тяжёлыми чемоданами, уставшая после долгих перелётов, заезжала в общежитие, какой-то русский студент подошёл ко мне и сказал: «Я помогу тебе». Это было настолько приятно!

О менталитете

То, что для колумбийцев «белое», для россиян «чёрное». В моей стране будто бы всегда вечеринка, в воздухе – атмосфера счастья, кажется, что люди очень близки друг другу. Но в большинстве случаев колумбийцы оказываются совсем не такими расположенными к общению, как это может показаться на первый взгляд. За улыбкой вполне может скрываться неприязнь или скрытое нежелание вести беседу. А у русских всё наоборот! Да, вы можете сначала показаться тихими и хмурыми, но когда завязывается общение, видно, что вам правда интересно узнавать тебя как личность.

И вот что забавно. Когда я говорю на своём родном испанском языке с земляком, часто мы не можем найти общую волну. Но когда я с трудом говорю по-русски и общаюсь с русскими людьми, я чувствую ту самую эмоциональную отдачу и связь. И со временем казавшийся таким закрытым русский человек открывается для тебя всё больше и больше, и это прекрасно.

Фото из личного архива Наталии Джордан.

О разнице в обучении

В Колумбии совершенно отсутствует контроль посещаемости: если тебе не хочется идти на занятия – не иди. Поэтому всё ещё не могу привыкнуть к тому, что за пропуски в России нужно приносить справки и писать объяснительные.

Также в университетах Колумбии изучают только пять предметов за семестр. Сложных, серьёзных, но только пять. И между парами (одна длится 60 минут) из-за этого существуют большие перерывы: тебе могут поставить первую пару, потом будет окно, и приходить нужно будет только к четвёртой. Такого, что в день могут поставить четыре или пять пар подряд, быть совершенно не может.

О русском языке

Я считаю, что обучение языку не должно быть скучным. Обязательно нужен какой-то интерактив, элемент игры, веселья - только тогда ты сможешь что-то запомнить. Именно так и происходило моё знакомство с русским языком на курсах БелГУ. Преподаватель заинтересовала меня и создала комфортную для успешного освоения материала атмосферу.

Но учить русский действительно сложно. Труднее всего было понять падежи. Произношение, правила, грамматика – всё это тоже требует огромных усилий.

Меня очень радует, что в русском языке есть слова похожие на те, что в испанском. Например, «проблема» и «автобус» звучат практически одинаково. Но у вас есть такие длинные слова, которые я просто не могу выговорить, и одно из них – «сверхъестественный».

О самом важном

Я далеко не философ, но вот что мне хотелось бы сказать каждому, кто прочитает это интервью: если вы что-то начинаете, никогда не сдавайтесь перед трудностями, всегда твёрдо идите к своей цели, и у вас всё обязательно получится!

Эллина Серебрянская