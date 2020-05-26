2020-05-26T15:51:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Металлоинвест направляет 2 миллиарда рублей на поддержку системы здравоохранения

Программа поможет противостоять распространению коронавируса и расширит долгосрочные возможности медиков в регионах присутствия Компании
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Основная часть средств выделена на поддержку учреждений здравоохранения в городах, где работают предприятия Металлоинвеста.

- Главная задача Компании - защитить здоровье сотрудников и жителей наших городов, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. - Мы всегда стремились содействовать повышению эффективности медицины. Сегодняшняя программа - результат глубокого анализа потребностей региональных медицинских учреждений в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Каждая из позиций в перечне проработана совместно с организациями здравоохранения, администрациями регионов и носит адресный характер. Принятые меры повысят устойчивость медицины в наших городах на долгосрочной основе.

В программу поддержки входят медицинские организации Старого Оскола и Губкина, Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска).

В рамках программы больницы будут оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием - компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, газоанализаторами крови, кислородными концентраторами, специализированным автотранспортом.

Приобретаются дополнительные средства индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинского персонала, лекарственные препараты.

Кроме того, при поддержке ФМБА создаются современные клинико-диагностические лаборатории для обследований на COVID-19 и другие виды вирусных инфекций.

В Железногорскую городскую больницу №2, Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки, Губкинскую центральную районную больницу, больницы Курска и Белгорода поступят аппараты компьютерной томографии. А в Старооскольскую и Губкинскую больницы поступят и автомобили скорой помощи. Будут оснащены томографами городские больницы №2 и №4 в Орске, городская клиническая больница №5 Оренбурга, Новотроицкая больница скорой медицинской помощи.

Металлоинвест профинансирует ремонт больниц в целях установки нового оборудования и развертывания дополнительного коечного фонда для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В Железногорской городской больнице №2 создается 60 новых коек, закупается три автомобиля неотложной помощи, оборудование для реанимации.

Обеспечат дополнительным диагностическим оборудованием Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна. Центр - стратегический партнер Компании в сфере здравоохранения. Высококвалифицированные специалисты института будут оказывать консультационную помощь коллегам из регионов, проводить дистанционное обучение.

Металлоинвест продолжает развивать и собственную диагностическую базу корпоративных медицинских организаций «ЛебГОК-Здоровье» в Старом Осколе и ЧЛПУ «Амбулатория» в Железногорске. Ранее Компания уже направила более 100 миллионов рублей на поддержку государственных учреждений здравоохранения Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

Кроме того, каждому сотруднику выделена материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на покупку средств защиты и весь коллектив обеспечен индивидуальными наборами для охраны здоровья.

Компания продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации и оперативно принимает меры по обеспечению стабильного производства и безопасности сотрудников.

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