Юных жителей Белгородчины наградили за участие в творческом конкурсе

Конкурс для работников комбината и их детей проводится ежегодно - в нынешнем году в его оргкомитет поступило 22 плаката и 4 видеоролика. Подарочные сертификаты и брендированные подарки от компании «Металлоинвест» получили все победители, призёры и юные участники.

Торжественную церемонию для детей провели в Губкине у Галереи почёта ЛГОКа, а в Старом Осколе – на площади возле городского театра.

- Лебединский ГОК заботится о безопасности своих работников и членов их семей, поэтому в связи с угрозой распространения COVID-19 мы отказались от привычного торжественного формата общего награждения на комбинате, — отметил Алексей Разумов, ведущий специалист по внутренним коммуникациям Лебединского ГОКа. — Провели его в городе на свежем воздухе с применением защитных масок, перчаток, соблюдая дистанцию. Взрослые призёры и участники получают заслуженные призы в индивидуальном порядке на комбинате.

В номинации «Лучший плакат» в младшей группе первое место единогласно присуждено Софье Сидоровой - работа покорила не только искусной техникой, но и глубоким художественным смыслом. Она нарисовала Маленького принца Экзюпери с розой на фоне промышленного пейзажа.

- На моём рисунке изображен ребенок, который ждёт своего отца с работы, – рассказала Софья. – При этом мальчик напоминает своему папе о важности соблюдения правил безопасности, чтобы тот вернулся живым и здоровым.

В старшей группе лидером стал Андрей Морозов, электромонтёр контактной сети УЖДТ.

Андрей предоставил серию плакатов в едином стиле.

- Мои работы носят поучительно-предупредительный характер, – пояснил Андрей. – Каждый должен помнить, что не следует полагаться на «авось». Нарушение требований безопасности во время производственных работ, халатное отношение к своей жизни и здоровью может привести к травматизму и даже смерти.

Работы победителей корпоративного творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности» со всех предприятий Металлоинвеста будут представлены на единой выставке, посвященной охране труда.