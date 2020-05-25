В администрации Липецкой области прокомментировали аудиозапись заседания регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса

В социальных сетях региона распространяется аудиозапись, сделанная в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Фрагмент содержит информацию о неточностях при передаче данных по COVID-19 в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Запись подлинная, но речь шла не об искажении данных, а о количестве тестов на сто тысяч населения. Это один из трёх показателей, который определён Роспотребнадзором как ведущий к разрешению смягчений противоэпидемиологических мер. Обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области.

Глава региона в ходе заседания подчеркнул, что для того, чтобы не было ошибок и несоответствий, необходимо тщательно заполнять отчётность и быть на постоянной связи с руководством ИЦК. Кроме того, Игорь Артамонов поручил привести отчётность в соответствие с фактическими цифрами.

Ранее регион уже сталкивался с ошибками со стороны федеральных центров по мониторингу. В частности, когда 28 апреля в статистику по Липецкой области записали двух умерших, которых на тот момент в регионе не было. Тогда вопрос удалось оперативно решить. Ошибка была исправлена.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.