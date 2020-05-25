В Белгородской области подросток перевернулся на мотоцикле, пытаясь скрыться от ДПС

Инцидент произошел днем 24 мая в Валуйском городском округе. По предварительным данным, в одном из сел инспекторы ДПС попытались остановить мотоцикл, водитель которого ехал без госномера и шлема. Нарушитель не выполнил требования полицейских и стал уезжать от них. Началось преследование с мигалками и громкоговорителями. Однако парень и не думал останавливаться. Он свернул на грунтовку, в результате не справился с управлением и упал с мотоцикла.

Выяснилось, что за рулем находился 15-летний школьник. Полицейские оказали ему первую помощь, вызвали медиков и сообщили о случившемся родителям. Кроме «скорой», на место ДТП выехали и родственники юноши. Подростка с травмами доставили в лечебное учреждение, а его близкие стали предъявлять полицейским претензии. По данным полиции, одному из автоинспекторов в результате повредили форму.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Все обстоятельства ДТП будут установлены в рамках административного разбирательства. В отношении матери юноши составлен материал за ненадлежащее воспитание сына. Кроме того, материал по факту применения насилия к сотрудникам полиции передан в Следственный комитет, что может обернуться для родственников несовершеннолетнего водителя возбуждение уголовного дела.

Сотрудники ГИБДД призывают белгородцев не пускать подростков за руль.

- Покупая своим детям скутеры, мопеды, маломощные мотоциклы, многие не берут во внимание, что управлять такими транспортными средствами разрешено только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Разрешая ребенку прокатиться за рулем в магазин или поупражняться в вождении, вы сознательно толкаете его на нарушение ПДД, подвергая тем самым опасности не только его жизнь и здоровье, но и окружающих, - отметили в региональной Госавтоинспекции.