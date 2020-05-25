«Ростелеком» привел беспроводной интернет в 20 сел Белгородчины

«Ростелеком» развернул сеть беспроводного широкополосного доступа в интернет (БШПД) в малых населенных пунктах Алексеевского, Волоконовского, Губкинского, Корочанского, Краснояружского и Новооскольского районов Белгородской области. Технология БШПД обеспечивает доступ в интернет по радиоканалу в зоне прямой видимости на скорости до 20 Мбит/с. Это решение, позволяет абонентам пользоваться такими цифровыми сервисами компании, как Wink, видеонаблюдение, умный дом, интерактивное ТВ и другие. В Белгородской области сеть БШПД охватывает 112 населенных пунктов.

- Мы целенаправленно развиваем сеть беспроводного широкополосного доступа в Белгородской области в районах коттеджной застройки и малых населенных пунктах. Чтобы у всех белгородцев, независимо от места жительства, были равные возможности доступа к телекоммуникационным услугам в текущем году "Ростелеком" привел высокоскоростной интернет еще в 20 сел шести районов региона. Теперь вместе с доступом в интернет абоненты могут подключить все наши сервисы для цифрового комфорта и безопасной жизни, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Абонентское оборудование для сети БШПД представляет собой роутер и малогабаритную направленную антенну, которая устанавливается на крыше или стене дома. Такое размещение обеспечивает качественный приём и передачу сигнала на частоте 5 и 6 ГГц.

Для абонентов «Ростелекома», получившим доступ к сети Интернет по технологии БШПД, провайдер разработал тарифный план «Новые возможности Wi-Fi». Он позволяет подключить сервис «Домашний Интернет» на специальных условиях.

Управлять сервисами, подключать и отключать услуги, менять тарифные планы, оплачивать счета и участвовать в бонусной программе абоненты могут дистанционно через Единый личный кабинет.

Более подробную информацию о тарифных планах и условиях подключения можно получить по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-100-0-800, в центрах продаж и обслуживания цифрового провайдера или на сайте компании.