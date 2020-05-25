Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 25 мая 2020 года составило 1 825 человек

В Белгородской области по данным сайта Стопкороновирус рф на 10.35 25 мая число заболевших составило 1 825 человек, за минувшие сутки в регионе выявлено 89 новых заболеваний коронавирусной инфекцией.

У наших соседей динамика новых заболеваний несколько ниже. Так, в Курской области, которая «лидирует» по количеству заболеваний в Центральном Черноземье, за сутки выявлено 74 новых случая, всего с начала пандемии в области заболели 2 581 человек. В Тамбовской области — 2 547 заболеваний с начала пандемии, за сутки — 72 случая. В Орловской области — 1 867, за сутки — 59, в Липецкой области — 1 696, за сутки — 63, в Воронежской области — 1 518, за сутки — 55.

В целом по России за минувшие сутки выявлено 8 946 новых случаев, с начала пандемии в стране заболело 353 427 человек, выздоровело — 118 798. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в стране погибло 92 россиянина, всего — 3 633.