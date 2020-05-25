Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 25 мая 2020: 27 новых случаев зарегистрировано в Старооскольском горокруге

Все последние дни в области регистрируют стабильно высокое число новых заболеваний. И, увы, по количеству смертельных исходов регион оставил далеко позади соседние области. Можно ли говорить при такой статистике о том, что ситуация стабилизировалась? Посмотрим на цифры.

Выявлено 82 новых случая COVID-19 и еще один пациент скончался

Как сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по состоянию на 24 мая в регионе было выявлено 82 новых случая заболеваний. И, увы, еще один пациент, 62-летний житель Шебекино умер, заразившись коронавирусной инфекцией. Всего в регионе число заболевших составило 1 736 человек, госпитализировано 363, на ИВЛ в тяжелом состоянии находится 11 человек. По контакту с заболевшими изолировано 1 678 белгородцев.

В регионе по количеству заболеваний с начала пандемии лидирует областной центр

В области по количеству заболеваний с начала пандемии — 350 человек — «лидирует» Белгород. Следом идет Старооскольский городской округ — 259 заболевших, Белгородский район — 201, Валуйский городской округ — 177, Ракитянский район — 115. 75 заболевших в Новооскольском городском округе, 73 в Шебекинском и 68 в Губкинском. В Красногвардейском районе 62 заболевших, в Алексеевском городском округе — 61, в Вейделевском районе — 54.

Значительно меньше — 34 заболевших в Корочанском районе, 33 — в Яковлевском горокруге, 31 — в Чернянском районе, 26 — в Прохоровском, 24 — в Волоконовском, 23 — в Краснояружском, 18 — в Красненском, 17 — в Борисовском, 15 — в Грайворонском, 10 — в Ивнянском.

За сутки больше всего зарегистрировано случаев заражения в Старооскольском городском округе

По количеству случаев заражения за минувшие сутки «лидирует» Старооскольский городской округ — 27 новых подтвержденных заболеваний коронавирусной инфекцией. Следом идет Белгородский район — 13 случаев, затем Белгород и Новооскольский горокруг, где зарегистрировано по 8 случаев, в Губкинском городском округе — 6 новых заболевших.

За минувшие сутки есть новые заболевшие и в других районах, за исключением Шебекинского городского округа, Красненского, Борисовского и Грайворонского районов, где на 24 мая не было зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19 .