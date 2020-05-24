2020-05-24T10:50:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 24 мая 2020 года составило 1 736 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 24 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 24 мая 2020 года составило 1 736 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 24 мая 2020 года составило 1 736 человек.Фото: "КП" Архив
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Как сообщает сайт Стопкороновирус рф, по состоянию на 10.35 24 марта, в Белгородской области число заболевших составило 1 736 человек. За минувшие сутки выявлено 82 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией.

В целом по России число новых случаев составило 8 599, а с начала пандемии в стране — 344 481. За минувшие сутки в стране выздоровело 5 363 пациента, с начала пандемии — 113 299. Число умерших с начала пандемии составило 3 541 человек, за минувшие сутки — 153 россиянина.

В соседней Курской области число заболевших увеличилось на 85 человек, всего — 2 507. В Тамбовской области общее число заболеваний — 2 475, за минувшие сутки — 75. В Орловской области — 1 808, за сути — 68, в Липецкой — 1 633, за сутки — 65, в Воронежской — 1 463, за сутки — 44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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