Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 23 мая 2020 года составило 1 654 человека

По данным сайта Стопкороновирус рф по состоянию на 10.35 23 мая в Белгородской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего число зараженных в области составило 1 654 человека.

По России общее число зараженных составило 335 882 человека. За минувшие сутки выявлено 9 434 человека, заболевших COVID-19. За минувшие сутки выздоровело 8 111 человек, общее число выздоровевших составило 107 936 человек. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в РФ погибли 139 человек (всего 3 388 с начала пандемии в стране).

В соседней Курской области число зараженный составило 2 433 (83 новых случая), в Тамбовской — 2 400 (79), в Орловской — 1 740 (61), в Липецкой — 1 568 (65), в Воронежской — 1 419 (57).