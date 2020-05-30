2020-05-29T23:49:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 мая 2020: Парки вновь готовят к открытию, от приезжих из столицы потребуют справку

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 30 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 мая 2020: Парки вновь готовят к открытию, от приезжих из столицы потребуют справку.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 мая 2020: Парки вновь готовят к открытию, от приезжих из столицы потребуют справку.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области нынешнюю ситуацию по заболеваниям COVID-19, когда в течении всей второй половины мая в регионе ежедневно регистрируется в среднем 70-80 новых случаев заражения… считают положительной. А потому власти области готовы дать добро, чтобы вновь открыть парки и летние площадки кафе. Есть послабление и для приезжающих в регион из Москвы и Московской области. Они должны будут предъявить справку — и всего делов.

Парки и летние площадки кафе могут открыть через неделю

Подготовка белгородских организаций к возобновлению работы продолжается последние две недели, рассказала на брифинге заместитель губернатора области Ольга Павлова. Она подчеркнула:

- Мы надеемся, что на следующей неделе предварительно, если тенденция останется такой же положительной, к пятнице примем окончательное решение по выводу кафе на летние площадки, открытию парков и зоопарков.

Также прорабатывается и следующий этап — открытие музеев и библиотек, с руководителями фитнес-центров обсуждаются условия работы и соблюдение санитарной безопасности.

Москвичи могут не уходить в самоизоляцию при наличии справок

Постановление №66, которое 29 мая подписал губернатор Евгений Савченко, вносит изменения в постановление №58 от 8 мая 2020 года. В постановлении от 8 мая, в частности, было сказано, что все приезжающие в Белгородскую область из столицы и Московской области были обязаны уйти в самоизоляцию на 14 дней. Теперь же, в соответствии с новым распоряжением губернатора, жители столицы и Московской области могут обойтись без самоизоляции, если предъявят одну из справок. Это может быть документ, который свидетельствует о нахождении в обсерваторе в другом регионе непосредственно перед приездом. Или справка об отрицательном результате анализа на COVID-19, полученного не ранее, чем за два дня до прибытия в регион. Также может быть предъявлен документ о положительном анализе на антитела к коронавирусной инфекции, что означает, что владелец такого документа уже переболел COVID-19.

Справка может понадобиться в аэропорту Белгорода, на вокзале или на одном из пяти автомобильных постов, которые развернуты на въезде в регион. Также важно, чтобы у приезжающих в область не было признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Готовятся открыть и места массового отдыха курортного назначения

Есть также изменения, которые касаются ограничительных мер для мест массового отдыха и рекреационных зон курортного назначения. Напомним, что все они были закрыты до 31 мая включительно. Этот срок исключен и дата остается открытой. В дальнейшем решение о снятии ограничений будет приниматься в зависимости от развития эпидемической обстановки в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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