2020-05-29T11:45:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 29 мая 2020 года составило 2 140 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 28 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 29 мая 2020 года составило 2 140 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 29 мая 2020 года составило 2 140 человек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области 2 140 человек по данным сайта Стопкороновирус рф на 10.35 29 мая заболели короновирусной инфекцией с начала пандемии. За минувшие стуки в регионе выявлено 81 новое заболевание. Всего в области выздоровело 805, за минувшие сутки — 34 человека. Число умерших составило 18 человек, за минувшие сутки, по данным сайта Стопкороновирус рф в области умерло 3 человека.

Всего в России на 29 мая выявлено 387 623 заболевших. За минувшие сутки — 8 572 новых случаев. С начала пандемии в стране число выздоровевших составило 159 257 человека, за минувшие сутки — 8 264. К сожалению, резко увеличилось число умерших: за сутки от короновирусной инфекции погибло 232 человека, всего 4 374 россиянин стал жертвой коварного заболевания.

В соседней Курской области число заболевших составило 2 851 человека, за сутки — 64, в Тамбовской — 2 845 (73). В Орловской области число заболевших составило 2 147 человек, за минувшие сутки выявлено 65 новых заболевших, с начала пандемии в области умерло 24 человека, за минувшие сутки — 6 жителей области. В Липецкой области число заболевших составило 1 976, за сутки выявлено 70 новых заболеваний, в Воронежской области — 1 857 (104 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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