2020-05-29T00:37:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 29 мая 2020: Смерть врача-травматолога вызвана заражением COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 29 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 29 мая 2020: Смерть врача-травматолога вызвана заражением COVID-19.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 29 мая 2020: Смерть врача-травматолога вызвана заражением COVID-19.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области 17-м пациентом, который погиб, заразившись коронавирусом, стал врач-травматолог. И если 27 мая говорили лишь о подозрении, что скончавшийся врач мог заразиться COVID-19 от пациента, то на следующий день после проведенного патологоанатомического исследования подозрения подтвердились.

Эдуард Жиров отработал в системе здравоохранения более 22 лет

17-м пациентом, который умер от заражения коронавирусом и 3-м медиком, скончавшимся в Белгородском регионе, стал 50-летний врач-травматолог, который проходил лечение в городской больнице №2. Как сообщили в правительстве Белгородской области, врач-травматолог Эдуард Жиров контактировал с зараженным пациентом, от которого заразился сам. К сожалению, заболевание врача-травматолога оказалось смертельным. Патологоанатомическое исследование подтвердило, что медик умер от осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией.

В системе здравоохранения Эдуард Жиров отработал более 22 лет. Его смерть стала большой потерей для его коллег.

Напомним, что первой жертвой COVID-19 среди белгородских медиков 26 апреля стал врач онкологического диспансера, а 23 мая умерла заведующая педиатрическим отделением Ракитянской Центральной районной больницы.

Число зараженных короновирусной инфекцией в области перевалило за две тысячи

Всего в Белгородском регионе по состоянию на 28 мая число зараженных коронавирусной инфекцией составило 2059. За сутки было выявлено 79 новых заболеваний.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в больницах области проходят лечение 388 пациентов, под наблюдением медиков на дому – 936. 18 белгородцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего с начала пандемии выздоровели 718 человек (307 выписаны из стационаров, 411 проходили лечение амбулаторно).

На самоизоляции дома находятся 3945 граждан, в обсерваторе – 20. По контакту с зараженными изолировано 1993 жителя области. Уклоняющихся от самоизоляции на 28 мая не было.

Напомним, что со средины мая в Белгородской области регистрируется стабильно высокое число новых заболеваний коронавирусной инфекцией. Регион оставил позади по числу заболеваний коронавирусной инфекцией не только соседнюю по Центральному Черноземью Липецкую область, но и гораздо большую по численности населения и территории Воронежскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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