Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 27 мая 2020: К прежней докоровирусной жизни возврата не будет

Несмотря на то, что в Белгородской области по прежнему остаются стабильно высокими показатели ежедневного заражения короновирусной инфекцией, власти заговорили о снятии ограничений. Вернее, о том, как и когда и для кого эти ограничения будут снимать. Пока же...

Парки и стадионы остаются закрытыми для посещения граждан

Руководитель управления Роспотребнадзора Белгородской области Елена Оглезнева напомнила, что регион четко придерживается федеральных методических рекомендаций. И поскольку прогулки в парках и не массовые занятия спорта относятся не к первоочередным, рекомендуемым к снятию ограничениям, в Белгородской области все они еще будут закрыты для посещений.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в парках и скверах собирается, как правило, много людей. А потому они перенесены на третий этап снятия ограничений. Это касается также зоопарка и динопарка. поскольку возле клеток с животными могут толпиться дети, и будет сложно соблюдать социальную дистанцию.

К организациям сферы услуг после снятия ограничений требования будут одними из самых жестких

В Роспотребнадзоре заговорили о будущих условиях открытия и новых ограничениях для бизнеса в сфере услуг. Так, среди обязательных требований числятся такие пункты, как наличие в организации бесконтактных термометров, санитайзеров и антисептиков для рук, дезинфицирующих средств для уборки и бактерицидных облучателей в помещениях.

Обязательным условием работы останется соблюдение социальной дистанции. Особенно это касается спортивных объектов, фитнес-центров. Групповые занятия будут отменены, останутся персональные тренировки, а наполняемость залов будет сокращена вдвое.

С официальными рекомендациями можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора, они находятся в открытом доступе. Правда, по некоторым направлениям еще идет доработка.

Руководитель ведомства подчеркнула, что к прежней жизни возврата нет. Она отметила:

- Даже когда мы стабилизируем показатели заболеваемости, и эпидемический процесс пойдет на снижение, к прежней жизни возврата нет. Организации должны будут работать с определенными условиями и ограничениями. Уже сейчас началась предварительная работа с организациями, чтобы они готовились и закупали все необходимое.