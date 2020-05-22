2020-05-22T11:05:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 22 мая 2020 года составило 1 581 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 22 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 22 мая 2020 года составило 1 581 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 22 мая 2020 года составило 1 581 человек.Фото: "КП" Архив
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По данным на 10.35 22 мая сайта Стопкороновирус рф число заболевших коронавирусной инфекцией в Белгородской области составило 1 581 человек. За минувшие сутки выявлено 82 новых случая заболеваний.

В целом по России за минувшие сутки число новых заболевших составило 8 894 человека. С начала пандемии — 326 448 человек. За сутки в стране выздоровело 7 144 человека. Число умерших за минувшие сутки составило 150 человек, с начала пандемии — 3 249.

У наших соседей из Курской области число заболевших за минувшие сутки составило 81 человек (2 339 с начала заболеваний в стране), в Тамбовской области за сутки выявлено 83 новых случая коронавирусной инфекции (всего 2 321), в Орловской — 32 (1 679 с начала пандемии), в Липецкой — 64 (1 503), в Воронежской — 55 ( 1 362).

ИСТОЧНИК KP.RU

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