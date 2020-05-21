2020-05-21T14:22:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 21 мая 2020 года составило 1 499 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 21 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 21 мая 2020 года составило 1 499 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 21 мая 2020 года составило 1 499 человек.Фото: "КП" Архив
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По данным сайта Стопкороновирус рф по состоянию на 10.35 21 мая в Белгородской области число заболевших составило 1 499 человек. За минувшие сутки в регионе выявлен 71 новый случай заболеваний коронавирусной инфекцией.

В соседней Курской области число заболевших с начала пандемии составило 2 258 человек (81 новое заболевание зарегистрировано за минувшие сутки), в Тамбовской — 2 238 человек (84), в Орловской — 1 647 человек (49), в Липецкой — 1 439 (62), в Воронежской — 1 307 (41).

В целом по России число заболевших составило 317 554 человека, за минувшие сутки зарегистрировано 8 849 новых заболевших. Число выздоровевших за сутки составило 7 289. За минувшие сутки в стране от заражения коронавирусной инфекцией погибло 127 человек (всего 3 099).

ИСТОЧНИК KP.RU

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