В Белгородской области подведены итоги работы РЦК в период сложной эпидемиологической обстановки и карантинных мер

Реализация программы, консультации и поддержка предприятий осуществляется Региональным центром компетенций Белгородской области. С 30 марта по 12 мая многие компании региона осуществляли деятельность в ограниченном режиме. Из-за соблюдения эпидемиологического режима допуск экспертов РЦК на их площадки был ограничен, однако это не помешало участникам выполнять мероприятия Нацпроекта в дистанционном режиме. Все эти дни сотрудники центра находились на постоянной связи с предприятиями, обеспечивая консультациями, удаленно разрабатывая методические рекомендации и планы, а также осуществляя контроль реализации программы на предприятиях.

Реализация Национального проекта проводится в несколько этапов. Существуют определенные фазы работы, а также сроки по присоединению предприятий, так называемые волны. Сегодня в фазе поддержки участники 3-й волны уже подходят к завершению реализации планов мероприятий по оптимизации производственных потоков. Совместно с экспертами в ООО «НПФ ВИК», АО Агрофирма «Русь», ЗАО «Томаровский мясокомбинат» и ОАО «Белгородский абразивный завод» разработаны и внедрены системы непрерывных улучшений по направлению «Управление изменениями». А по направлению «Декомпозиция целей» завершились мероприятия по финансовому планированию.

фото: с сайта Департамента экономического развития Белгородской области.

В активной фазе – 4 волна предприятий – ведется работа с ООО «АГРОПРОМ-ИНВЕСТ», ООО «СТАНДАРТ ПЛАСТИК ГРУПП», ОАО «БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ». Завершено построение карт потока создания ценности по направлению «Оптимизация производственных потоков». По направлению «Управление изменениями» разработаны и утверждены положения «О подаче предложений по улучшению», по направлению «Декомпозиция целей» проведены стратегические сессии по построению дерева целей.

Важно, что сотрудники предприятий в дни самоизоляции имели возможность повысить свои знания в сфере бережливого производства и пройти обучение на портале производительность.рф. Здесь же успешно используется и «База знаний» Федерального центра компетенций - это более 170 публикаций: наработанный опыт, исследования, методические материалы. Наибольшую практическую ценность представляют практики и коробочные решения. Каждое из них содержит детали реализованного проекта, данные, показывающие основной результат и дополнительный эффект, тезисы по проблеме и ее решению, иллюстрации и многое другое. Кроме того, на сайте пользователи могут пройти любой из представленных онлайн-курсов Академии производительности. Главное, зарегистрироваться.

С 12 мая эксперты РЦК уже очно приступили к работе с участниками Нацпроекта 3 и 4 волны. С предприятиями, которые возобновили работу, но в силу ограничений из-за эпидемиологической обстановки не готовы принять экспертов у себя, работа по-прежнему ведется с использованием сервисов онлайн-коммуникаций.

В сегодняшней ситуации еще больше предпринимателей задумываются над вопросами сокращения затрат, уменьшения себестоимости продукции и повышения конкурентоспособности. Как уверены эксперты центра, внедрение инструментов бережливого производства и участие в Национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» - одна из возможностей, позволяющих это сделать.