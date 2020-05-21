Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 21 мая 2020: COVID-19 все чаще стали болеть врачи

Всю последнюю неделю Белгородскую область лихорадит, возросшие статистические данные о заболевших COVID-19 заставили власти региона вновь ужесточить режим самоизоляции. Поступающие новые сведения говорят о том, что болеть стали не поодиночке, а целыми группами. Очаги заболевания вспыхивают то в Новооскольском, то в Валуйском городском округах. И все чаще COVID-19 регистрируется у медицинских работников. Но не только. На Белгородском абразивном заводе заболели трое программистов.

В Новооскольской ЦРБ на закрытый карантин отправили 8 медработников и 14 пациентов

В Новом Осколе врач паллиативного отделения заболела по причине семейно-бытового контакта. С 19 мая отделение закрыто на карантин на 14 дней. В этом отделении на данный момент находятся 8 медицинских работников и 14 пациентов. Их анализы на COVID-19 показали отрицательные результаты, но проходить дальнейшее лечение они будут при закрытом карантинном режиме.

Новых пациентов паллиативное отделение не принимает. Те же, кто нуждается в помощи этого отделения, будут госпитализированы в Корочанский, Красногвардейский или Вейделевские районы. Остальные отделения Новооскольской ЦРБ работают в штатном режиме.

В хирургическом отделении Валуйской ЦРБ на карантине остаются 15 пациентов

В Валуйской ЦРБ из карантина вышло инфекционное отделение и возобновило свою работу в полном объеме. Но хирургическое отделение находится на карантине, в нем выявлены 10 заболевших медицинских сотрудников. Двоих пришлось госпитализировать в областную инфекционную больницу. Остальные восемь без клинических проявлений долечиваются дома амбулаторно под медицинским наблюдением. В самом хирургическом отделении на карантине остаются 15 пациентов, которые уже получили необходимую хирургическую помощь и продолжают лечение.

Новых пациентов направляют в Алексеевскую или Корочанскую ЦРБ, а также областную клиническую больницу, если того требует степень тяжести состояния больного.

На Белгородском абразивном заводе заболели трое сотрудников

На абразивном заводе Белгорода анализ на COVID-19 оказался положительным у троих сотрудников предприятия. Первый заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова объяснила, что среди них нет работников цехов. Болеют программисты, которые изолированы и проходят лечение. На предприятии предприняты все необходимые карантинные меры, в том числе и в отношении контактных лиц.

Подчеркивается, что Роспотребнадзор начал эпидемическое расследование, чтобы установить причины заболевания сотрудников абразивного завода.