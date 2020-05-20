Зараженные парикмахером 23 жителя Белгородской области не были его клиентами

Массовым заражением в Ракитянском районе Белгородской области заинтересовались следователи. Напомним, у 23 человек выявили коронавирус после контакта с местным парикмахером, который был инфицирован. Еще 25 отправили на домашний карантин, первичные тексты показали отрицательные результаты.

Эта история вызывает немало вопросов. Ведь губернатор Евгений Савченко в постановлении от 8 мая вновь ограничил деятельность «...предприятий сферы услуг (косметологические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры, бани, сауны, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина…). Постановление вступило в силу 12 мая и было опубликовано на официальных сайтах всех муниципалитетов, в том числе и Ракитянской администрации.

Получается, если парикмахер продолжал принимать клиентов, то нарушал закон. И за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, которое причинило вред здоровью других людей, ему мог грозить штраф до 1 миллиона рублей.

Чтобы выяснить, как все было на самом деле, Борисовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Белгородской области организовал проверку.

- Заражение произошло внутри диаспоры, носило семейно-бытовой характер и не связано с профессиональной деятельностью парикмахера. Все причины заболевания такого количества человек будут установлены, - рассказала «КП» руководитель пресс-службы регионального управления СК Елена Козырева.

В департаменте здравоохранения области подтвердили ту же версию и рассказали, что с зараженным парикмахером контактировали члены семи семей турок-месхетинцев. После проверки у 23 была выявлена коронавирусная инфекция. Болезнь у них протекает бессимптомно и все зараженные находятся под медицинским наблюдением. Еще 25 контактных лиц заболевания избежали. Но, тем не менее, и они две недели должны провести дома на самоизоляции под наблюдением медицинского персонала.

К мнению, что характер заражения 23 ракитянцев носил бытовой характер, склоняются и в администрации района. «КП» связалась также с Центральной районной больницей Ракитного, чтобы получить комментарий, каким образом мог заболеть сам парикмахер. В медучреждении пообещали предоставить информацию в ближайшее время. Мужчина сейчас лечится в Белгородской городской больнице №2.